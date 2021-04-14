Кравчук на встрече ТКГ предложил меры по улучшению механизма соблюдения прекращения огня

Сегодня, 14 апреля, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе глава украинской делегации Леонид Кравчук начал обсуждение совершенствования механизма соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook Украинская делегация в ТКГ.

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Основная цель такого комплекса мер – совершенствование доказательной базы фиксации нарушений режима прекращения огня, чего невозможно достичь без дополнительного допуска СММ ОБСЕ на подконтрольные территории.

Как отмечается, стороны согласились, что продолжение обсуждения комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня должно происходить в подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание.

"Украинская делегация и ОБСЕ, в соответствии со своим мандатом, готовы работать 24/7 для того, чтобы как можно быстрее достичь мира. Однако никакие попытки давления на Украину не достигнут успеха, украинская делегация будет защищать наши национальные интересы при любых условиях", – сказал Кравчук.

Сообщается, что украинская делегация считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и усилить эффективный контроль за его выполнением. Без этого останется проблемным продвижение по всех остальным вопросам.

Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.

31 марта Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.

7 апреля н а экстренном заседании ТКГ все стороны переговоров согласились с необходимостью возвращения к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, но совместное заявление подписать не удалось из-за позиции России и подконтрольных ей боевиков ОРДЛО.

Ранее сегодня представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш опроверг информацию о том, что его и представителя Луганска Дениса Казанского якобы "исключили из переговорного процесса" по инициативе представителей контролируемой Россией террористической организации ДНР.

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Наталия Медведева

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