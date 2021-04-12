Швеция, Австрия. Арестович спрогнозировал, куда могут перенести встречи ТКГ из Минска
Перенос из Минска переговоров по Донбассу в Трехсторонней контактной группе скорее возможен в Швецию или Австрию, чем в Польшу. Об этом в интервью Радио Свобода заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
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По его словам, сейчас перенос встреч из Минска – отдаленная перспектива, поскольку пандемия коронавируса может закончиться через год и через два.
Перенос в Польшу Арестович не считает подходящим вариантом для России ввиду российско-польских отношений.
"Скорее всего, если это произойдет, и мы можем так фантазировать, то это будет что-то наподобие Швеции, возможно, Австрии. То есть страны, которая не является членом НАТО. Для России это чувствительный вопрос", – сказал он.
Арестович считает, что пока это достаточно абстрактный разговор, однако спрашивать Россию "в любом случае" придется, поскольку согласие на перенос переговоров ТКГ дают три стороны: РФ, Украина и ОБСЕ.
- 6 апреля министр реинтеграции Алексей Резников заявил: переговоров ТКГ в Минске больше не будет, необходимо искать другую страну.
- 7 апреля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что "Беларусь находится под каблуком у России" и предложил перенести заседания ТКГ в Польшу. Это предложение высмеяли в Беларуси.
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