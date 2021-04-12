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Швеция, Австрия. Арестович спрогнозировал, куда могут перенести встречи ТКГ из Минска

12.04.2021, 06:30
Швеция, Австрия. Арестович спрогнозировал, куда могут перенести встречи ТКГ из Минска - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)

Перенос из Минска переговоров по Донбассу в Трехсторонней контактной группе скорее возможен в Швецию или Австрию, чем в Польшу. Об этом в интервью Радио Свобода заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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По его словам, сейчас перенос встреч из Минска – отдаленная перспектива, поскольку пандемия коронавируса может закончиться через год и через два.

Перенос в Польшу Арестович не считает подходящим вариантом для России ввиду российско-польских отношений.

"Скорее всего, если это произойдет, и мы можем так фантазировать, то это будет что-то наподобие Швеции, возможно, Австрии. То есть страны, которая не является членом НАТО. Для России это чувствительный вопрос", – сказал он.

Арестович считает, что пока это достаточно абстрактный разговор, однако спрашивать Россию "в любом случае" придется, поскольку согласие на перенос переговоров ТКГ дают три стороны: РФ, Украина и ОБСЕ.

Марк Сировой
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война Донбасс переговоры минск ткг Алексей Арестович
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