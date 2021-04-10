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Ха-ха-ха три раза. В Беларуси осмеяли предложение Кравчука перенести встречи ТКГ из Минска

10.04.2021, 22:00
Ха-ха-ха три раза. В Беларуси осмеяли предложение Кравчука перенести встречи ТКГ из Минска - Фото
Владимир Макей (Фото: ЕРА)

В Минске прокомментировали заявление главы украинской делегации Леонида Кравчука о том, что переговоры ТКГ необходимо перенести из Беларуси в более нейтральную страну – например, Польшу. Глава беларуского МИД Владимир Макей высмеял слова политика, сравнив его с юмористом Михаилом Жванецким, сообщает госСМИ Белта.

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"Президент Беларуси много раз говорил, что мы не навязывались в посредники. И мы не навязывались в этот процесс, в который оказались вовлечены по просьбе Украины, Германии, России и Франции. Мы абсолютно добросовестно выполняли все обязанности ... Претензий к нам не было, были благодарности", – отметил министр.

По словам Макея, вокруг заявления Кравчука началась "вакханалия", которая говорит о нежелании украинских политиков соблюдать договоренности, достигнутые в Минске. Он подчеркнул, что неважно, где будут проходить заседания ТКГ – "пусть даже в Антарктиде", главное достигнуть конкретного результата.

"Предложение господина Кравчука – для меня оно смехотворно. Например: "Мы должны проводить заседания ТКГ в нейтральной стране, например, в Польше". Ха-ха-ха три раза. Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но вот эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Жванецкого", – заявил Макей.

Он отметил, что Беларусь никогда "не гналась за лаврами миротворца", но "более "нейтральной" стороны, чем Польша, наверное, во всем мире не сыскать".

Читайте также: Переговоров ТКГ в Минске больше не будет, необходимо искать другую страну – Резников

Дарья Мостовая
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