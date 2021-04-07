"Беларусь находится под каблуком РФ". Кравчук предложил перенести заседания ТКГ в Польшу

Заседания ТКГ следует перенести из Минска в другую, более демократичную страну, например, в Польшу. Об этом в эфире Украина 24 заявил глава украинской делегации и первый президент Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, какой город, по его мнению, сможет принимать ТКГ после окончания карантина.

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"Если взять социалистический бывший лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были времена и дружбы нашей. У нас было много проблем, и на границе, поэтому никто точно не скажет, что Польша – верный друг Украины", – заявил первый президент.

Одновременно с этим он отметил, что если не ограничиваться постсоветскими странами, то вариантов может быть очень много. Кравчук подчеркнул, что это должна быть нейтральная и демократическая страна.

"Ни в коем случае это не должна быть Беларусь, потому что она устами Лукашенко говорит некрасивые, неприличные вещи в отношении Украины. Она находится под каблуком России и она недемократична, поскольку тушит митингующих. Иметь в такой стране площадку для переговоров – об этом даже неудобно говорить", – заявил глава делегации.

Он подчеркнул, что Россия скорее всего будет против перенесения места проведения переговоров, поскольку ей нужны на заседаниях представители ОРДЛО, которых "вывозить за пределы территории, наверное, будет непросто".

"Мы никогда не согласимся на Минск, никогда", – отметил Кравчук, заявив, что если переговоры продолжатся в Минске, то он на следующий же день положит на стол заявление об увольнении.

В августе 2020 года Кравчук заявлял, что поскольку Беларусь не участвует в переговорах ТКГ, то и переносить переговорную площадку из Минска нет необходимости.

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Дарья Мостовая

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