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Кравчук: Россия не готова к полномасштабной войне

06.04.2021, 22:56
Кравчук: Россия не готова к полномасштабной войне - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин не готов к широкомасштабной войне из-за "страха перед будущим". Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала Украина 24.

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"По моему мнению, несмотря на оптимистические заявления со стороны России, она не готова к широкомасштабной войне. Она имеет много внутренних проблем и при всей непредсказуемости ее действий, все-таки всегда остается у них на анализе страх, страх перед будущим. И я думаю, что Путин знает, чем это все может закончиться для него. Очень хорошо знает", – заявил Кравчук.

На его взгляд, агрессия против Украины может закончиться "полным крахом России".

Кравчук убежден, что Путин "не хочет большой войны, а хочет держать под контролем Украину, Европу и демократический мир". "Но этого ему не дадут. Он больше не будет вести себя так, как он вел себя несколько лет назад. Мир увидел, с кем имеет дело. И я это вижу из заявлений НАТО и политиков высокого ранга по всему миру", – сказал Кравчук.

Похожее мнение ранее высказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он убежден, что украинская армия сможет остановить наступление россиян из оккупированного Крыма. Это для них не будет "прогулкой", а обернется "кровавой войной", что не выгодно Путину. 

Вадим Ребрина
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Леонид Кравчук Россия Донбасс владимир путин
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