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Экс-замглавы Генштаба: Прогулки в Украину для россиян не будет, а на войну Путин не пойдет

05.04.2021, 20:42
Экс-замглавы Генштаба: Прогулки в Украину для россиян не будет, а на войну Путин не пойдет - Фото
Игорь Романенко (скриншот с видео)

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко убежден, что украинская армия сможет остановить наступление россиян из оккупированного Крыма. Это для них не будет "прогулкой", а обернется "кровавой войной", что не выгодно президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Романенко сказал в эфире телеканала Дом.

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По его мнению, Путин готовит "как всегда, очень циничный сценарий", который заключается в том, чтобы обвинить Украину в обстреле мирного населения и инфраструктуры и "в ответ осуществить защиту граждан России в ОРДЛО".

Кроме того, Романенко считает, что россияне действительно готовят вторжение в Херсонскую область с целью захвата Каховского водозабора, но "прогулкой" для них это не будет.

"Прогулкой это им аж никак не обойдется. Они готовятся к такому варианту, у них есть такие планы. Отрабатывается возможность десантирования и воздушного и морского, и применение всех видов вооружения. В Крыму российский военный потенциал с 2014 года вырос ориентировочно в три раза", – сказал генерал.

При этом, по его словам, оккупантам потребуется около года, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру плотины.

На вопрос, есть ли у Украины силы и средства для того, чтобы остановить российские войска, Романенко ответил: "Остановить – да, а вот чтобы отстоять окончательно, потенциалы в общем-то несоизмеримы. Но мы будем надеяться, что у нас уже совсем другая армия, силовые структуры... Поэтому не будет прогулки. Это будет очень кровавая война, если они решатся на что-то широкомасштабное".

Эксперт убежден, что на этот "самый крайний вариант" Путин пока не решается. "Но войска готовит для этого, оказывает давление, прежде всего военное, на наше военно-политическое руководство", – сказал он.

Романенко также напомнил, что США четко дали понять России, что их отношение к ситуации — "не просто обеспокоенность". Американские войска в Европе, отметил он, повысили уровень наблюдения армии. Кроме того, сказал генерал, в начале мая готовятся масштабные учения НАТО в Европе Defender Europe 2021.

По его словам, войска РФ, судя по тому, как осуществляется наращивание сил, "будут готовы через неделю-две".

"У них в сентябре выборы в Думу, поэтому нужна маленькая, но победоносная война. Но если она будет кровавая — это как раз не тот вариант, который хотелось бы ему (Путину, – ред.) осуществить. Нам не нужно ни то, ни другое, мы стоим за дипломатический подход", – сказал Романенко.

Он заверил, что Украина готовится к самым разным сценариям, "включая самый тяжелый".

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Вадим Ребрина
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Донбасс владимир путин Крым игорь романенко
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