Генерал армии США назвал лучший индикатор подготовки России к вторжению: полевые госпитали

О реальной подготовке российских войск к вторжению в Украину можно будет говорить, если около границ они развернут военные госпитали. Это будет индикатором того, что Кремль готовится к серьезным боям, рассказал ТСН.Тиждень экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес.

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По его словам, эксперты в ВСУ, Минобороны и разведке "внимательно смотрят на "погоду" и отслеживают логистическую активность России".

"Одно дело иметь войска на границе, но совсем другое – обеспечить их всем необходимым для проведения операций. Я говорю о топливе, боеприпасах и госпиталях. Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение – это то, к чему готовы российские войска", – подчеркнул он.

Еще 1 апреля у себя в Twitter Ходжес писал, что Украина должна отслеживать логистику армии России, так как "значительное наращивание материально-технического снабжения (топливо, боеприпасы и особенно полевые госпитали) являются показателем намерений".

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Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке добавил, что сейчас ВСУ, поддерживая необходимый уровень боеготовности, "должны быть очень осторожными, чтобы не дать россиянам повод, которым те моментально воспользуются и который они пытаются создать."

Как и прежде, Ходжес убежден, что в долгосрочной перспективе Кремль не отказался от цели пробиться в Одессу и изолировать Украину от Черного моря, отхватив также коридор в Крым через Мариуполь и Бердянск.

В конце 2020-го Ходжес был уверен, что администрация Байдена будет более жесткой по отношению к России. Ранее он дал советы ВСУ для защиты от наступления России.

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Евгений Пилипенко

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