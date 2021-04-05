Генерал армии США назвал лучший индикатор подготовки России к вторжению: полевые госпитали
О реальной подготовке российских войск к вторжению в Украину можно будет говорить, если около границ они развернут военные госпитали. Это будет индикатором того, что Кремль готовится к серьезным боям, рассказал ТСН.Тиждень экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес.
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По его словам, эксперты в ВСУ, Минобороны и разведке "внимательно смотрят на "погоду" и отслеживают логистическую активность России".
"Одно дело иметь войска на границе, но совсем другое – обеспечить их всем необходимым для проведения операций. Я говорю о топливе, боеприпасах и госпиталях. Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение – это то, к чему готовы российские войска", – подчеркнул он.
Еще 1 апреля у себя в Twitter Ходжес писал, что Украина должна отслеживать логистику армии России, так как "значительное наращивание материально-технического снабжения (топливо, боеприпасы и особенно полевые госпитали) являются показателем намерений".
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Генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке добавил, что сейчас ВСУ, поддерживая необходимый уровень боеготовности, "должны быть очень осторожными, чтобы не дать россиянам повод, которым те моментально воспользуются и который они пытаются создать."
Как и прежде, Ходжес убежден, что в долгосрочной перспективе Кремль не отказался от цели пробиться в Одессу и изолировать Украину от Черного моря, отхватив также коридор в Крым через Мариуполь и Бердянск.
В конце 2020-го Ходжес был уверен, что администрация Байдена будет более жесткой по отношению к России. Ранее он дал советы ВСУ для защиты от наступления России.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. В Пентагоне выразили опасения.
- Глава Пентагона позвонил в Киев и пообещал, что США "не оставят ее и не допустят агрессии России".
- В Кремле заявили, что "никого не должно беспокоить", как и почему Россия перемещает войска на своей территории.
- Во Франции не верят, что Россия с войсками у границ Украины пойдет на военную эскалацию.
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