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Администрация Байдена будет более жесткой по отношению к России – генерал США

06.12.2020, 19:19
Администрация Байдена будет более жесткой по отношению к России – генерал США - Фото
Бен Ходжес (скриншот с видео)

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что администрация Джо Байдена будет более жесткой п отношению к России. Об этом он сказал в эфире телеканала Дом.

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"Я думаю, новая администрация, вероятно, будет более жесткой по отношению к Кремлю", – сказал Ходжес. Он отметил, что новый министр обороны еще не назначен. По его мнению, это будет "ключевым моментом того, как администрация может подойти к Черноморскому региону".

"Избранный президент Байден уже дал понять, что США будут более тесно сотрудничать со всеми нашими европейскими союзниками и партнерами, чем нынешняя администрация. Так что относительно Украины я буду осторожен, но оптимистичен", – сказал Ходжес.

По его мнению, такое сотрудничество может уменьшить амбиции Кремля. "Я надеюсь, что администрация Байдена будет действовать более решительно", – сказал генерал.

По его словам, значение Черноморского региона усиливается не только в разрезе военной, но и экономической конкуренции.

"Например, Россия из-за незаконной аннексии Крыма теперь выступает против экономической зоны Румынии в Черном море. Возможность разногласий по поводу этих претензий тоже немаловажна. Я полагаю, что Европейский союз обратит на это внимание", – сказал Ходжес.

Он считает, что Германия должна играть более активную роль в оказании давления на Кремль. "Я считаю, что Германия – единственная страна, которая может изменить поведение Кремля или хотя бы повлиять на него", – сказал американский генерал.

5 декабря Байден официально получил большинство голосов в коллегии выборщиков после того, как были сертифицированы результаты выборов в Калифорнии. 

Вадим Ребрина
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