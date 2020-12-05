Выборы в США. Байден официально получил большинство в коллегии выборщиков

Избранный президент США Джо Байден официально получил большинство голосов в коллегии выборщиков после того, как были сертифицированы результаты выборов в Калифорнии. Об этом сообщает Associated Press.

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Вчера, 4 декабря, в Калифорнии были утверждены итоги выборов президента США. Байден победил с результатом 63,5% и получил все 55 голосов выборщиков штата. Количество выборщиков, которые должны проголосовать за него, официально достигло 279 при необходимых для победы 270.

AP отмечает, что обычно такие формальные моменты игнорируются в американских выборах, но в этом году они привлекают внимание, поскольку президент Дональд Трамп продолжает отрицать победу Байдена.

Коллегия выборщиков от каждого из штатов проголосует 14 декабря и назовет победителя президентской гонки. В большинстве штатов есть законы, которые обязывают выборщиков голосовать за победителя во всенародном голосовании в их штате. На данный момент нет предположений, что кто-то из выборщиков Байдена проголосует против него.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу кандидата от демократов Джо Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

Денис Юдин

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