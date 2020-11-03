3 ноября в США проходят выборы президента. За должность главы государства соревнуются действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джозеф Байден. Все новости о президентских выборах в США – читайте в хронике LIGA.net.

В подавляющем большинстве опросов по общенациональному голосованию с конца февраля лидирует Байден. По конституции выборы президента непрямые, победителя назовет коллегия выборщиков, состав которой определится на всеобщем голосовании. Выборщики проголосуют на 41-й день после общенационального голосования.

На выборах президента США можно проголосовать досрочно, либо явившись на участок, либо по почте. Досрочно проголосовали около 99 млн избирателей.

LIGA.net подготовила материал, в котором рассказала о соперниках, их рейтингах, процедуре голосования в США и где решится исход выборов.