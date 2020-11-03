Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
Выборы президента в США-2020 – хроника голосования - Фото

Выборы президента в США-2020 – хроника голосованияLive

Выборы президента в США-2020 – хроника голосованияLive
03.11.2020, 09:00
828
Дональд Трамп и Джозеф Байден (Коллаж - Дмитрий Шелестинский - LIGA.net)

3 ноября в США проходят выборы президента. За должность главы государства соревнуются действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джозеф Байден. Все новости о президентских выборах в США – читайте в хронике LIGA.net.

В подавляющем большинстве опросов по общенациональному голосованию с конца февраля лидирует Байден. По конституции выборы президента непрямые, победителя назовет коллегия выборщиков, состав которой определится на всеобщем голосовании. Выборщики проголосуют на 41-й день после общенационального голосования.

На выборах президента США можно проголосовать досрочно, либо явившись на участок, либо по почте. Досрочно проголосовали около 99 млн избирателей.

LIGA.net подготовила материал, в котором рассказала о соперниках, их рейтингах, процедуре голосования в США и где решится исход выборов.

03.11.2020
09:27

Первая победа есть и у Трампа. В Миллсфилде, расположенном в 20 км к югу от Диксвилль-Нотч, Трамп получил 16 голосов против пяти голосов Байдена (BBC)

09:26

А у Байдена уже есть первая победа. Маленький городок Диксвилль-Нотч, находящийся на границе США и Канады, традиционно одним из первых объявляет результаты - Байден взял все пять голосов (BBC)

09:24

Вчера Трамп посетил четыре штата, в частности, побывав в городе, где Байден жил до 10 лет. Трамп напомнил местным жителям, что в 2016 году он выиграл штат. Сейчас опросы показывают, что он проигрывает (BBC)

09:03

По итогам национальных опросов, Байден лидирует в предвыборной гонке, но данные по отдельным ключевым штатам – на стороне Трампа

09:00

Всем привет! Мы начинаем. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы в США, дональд трамп, джозеф байден
828
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 