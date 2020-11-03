3 ноября в США проходят выборы президента. За должность главы государства соревнуются действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джозеф Байден. Все новости о президентских выборах в США – читайте в хронике LIGA.net.
В подавляющем большинстве опросов по общенациональному голосованию с конца февраля лидирует Байден. По конституции выборы президента непрямые, победителя назовет коллегия выборщиков, состав которой определится на всеобщем голосовании. Выборщики проголосуют на 41-й день после общенационального голосования.
На выборах президента США можно проголосовать досрочно, либо явившись на участок, либо по почте. Досрочно проголосовали около 99 млн избирателей.
LIGA.net подготовила материал, в котором рассказала о соперниках, их рейтингах, процедуре голосования в США и где решится исход выборов.
Первая победа есть и у Трампа. В Миллсфилде, расположенном в 20 км к югу от Диксвилль-Нотч, Трамп получил 16 голосов против пяти голосов Байдена (BBC)
А у Байдена уже есть первая победа. Маленький городок Диксвилль-Нотч, находящийся на границе США и Канады, традиционно одним из первых объявляет результаты - Байден взял все пять голосов (BBC)
Вчера Трамп посетил четыре штата, в частности, побывав в городе, где Байден жил до 10 лет. Трамп напомнил местным жителям, что в 2016 году он выиграл штат. Сейчас опросы показывают, что он проигрывает (BBC)
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