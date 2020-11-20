Выборы в США. Пересчет голосов в Джорджии тоже показал победу Байдена

За три дня до этого в штате обнаружили 2600 неучтенных голосов, после чего был организован пересчет

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет бюллетеней в штате подтвердил победу действующего президента Джо Байдена, передает Голос Америки.

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По словам чиновника, результат пересчета оказался очень близким к тому результату, о котором сообщалось в ночь выборов. "Не сомнения в том, что Дорджия сертифицирует победу Байдена", – отметил Раффенспергер.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

6 ноября Байден минимально вырвался вперед в Джорджии, этот штат был одним из ключевых для него, а 13 ноября стало известно, что Дональд Трамп проиграл в этом штате.

Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получая от коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

17 ноября в Джорджии обнаружили 2600 неучтенных голосов – результат Трампа может улучшиться на 800 голосов, но на итоги выборов это не повлияет.

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Дарья Мостовая

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