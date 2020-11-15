UA

Трамп фактически признал победу Байдена, но потом поправил себя

15.11.2020, 17:05
Трамп фактически признал победу Байдена, но потом поправил себя - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Twitter обозначил твит Трампа как содержащий противоречивую информацию

Действующий президент США Дональд Трамп признал победу кандидата от демократов Джо Байдена на выборах, но назвал результаты сфальсифицированными. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов. Подсчет осуществляла частная крайне левая компания Dominion, у которой плохие репутация и оборудование", – написал Трамп.

Twitter обозначил твит Трампа как содержащий противоречивую информацию.

Позже президент написал еще серию твитов, в которых попытался исправить положение. Например: "Он победил только в глазах фейковых новостей. Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!".

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
  • Трамп отказался признавать победу избранного президента Джо Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно Байден выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.
  • Штаб Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но пока безуспешно.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
выборы в США дональд трамп джо байден

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проектТеория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 