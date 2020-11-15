Трамп фактически признал победу Байдена, но потом поправил себя

Twitter обозначил твит Трампа как содержащий противоречивую информацию

Действующий президент США Дональд Трамп признал победу кандидата от демократов Джо Байдена на выборах, но назвал результаты сфальсифицированными. Об этом он написал в Twitter.

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"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов. Подсчет осуществляла частная крайне левая компания Dominion, у которой плохие репутация и оборудование", – написал Трамп.

Twitter обозначил твит Трампа как содержащий противоречивую информацию.

Позже президент написал еще серию твитов, в которых попытался исправить положение. Например: "Он победил только в глазах фейковых новостей. Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!".

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу избранного президента Джо Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно Байден выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

Штаб Трампа пытается судиться за пересчет голосов, но пока безуспешно.

Вадим Ребрина

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