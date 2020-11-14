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Выборы в США. В двух ключевых штатах отклонили иски сторонников Трампа о пересчете голосов

14.11.2020, 09:50
Выборы в США. В двух ключевых штатах отклонили иски сторонников Трампа о пересчете голосов - Фото
Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman/EPA)

Суды в Пенсильвании и Мичигане не нашли оснований для блокирования голосов по требованию сторонников действующего президента США Дональда Трампа

Федеральный суд Пенсильвании отклонил иск республиканцев о блокировании почтовых бюллетеней, сообщает CBS. В Мичигане суд отклонил иск сторонников действующего президента США Дональда Трампа о непризнании результатов в Детройте из-за якобы масштабного мошенничества, сообщает Bloomberg.

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В Пенсильвании кандидат в Конгресс от республиканцев требовал не учитывать в подсчете 9300 бюллетеней, которые были получены после дня выборов.

Суд отказался удовлетворить иск, заявив, что каждый законный голос должен учитываться.

В Мичигане иск о якобы масштабных фальсификациях в Детройте и прилегающем округе Уэйн был отклонен как безосновательный.

В обоих штатах на выборах победил избранный президент Джо Байден, эти результаты стали ключевыми для получения им большинства в коллегии выборщиков и победы в президентской гонке.

  • Вчера, 13 ноября, юристы Трампа отказались от иска в Аризоне – даже если бы его удовлетворили, это не помогло бы Трампу победить в штате.
  • Также вчера стало известно, что Байден выигрывает выборы в Аризоне и Джорджии, получая в итоге 306 голосов выборщиков при необходимых 270.

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Денис Юдин
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