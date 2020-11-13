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Адвокаты Трампа отказалась от иска с требованием пересчитать бюллетени в Аризоне

13.11.2020, 21:50
Адвокаты Трампа отказалась от иска с требованием пересчитать бюллетени в Аризоне - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW)

Выяснилось, что Трамп не сможет обойти Байдена, даже если требуемые голоса пересчитают

Юристы предвыборной кампании Дональда Трампа отозвали иск о ручном пересчете всех бюллетеней, поданных в день выборов, после того, как обнаружили, что перевес Джо Байдена в президентских выборах в Аризоне невозможно преодолеть. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, юристы Трампа подали иск 7 ноября, утверждая, что следует пересчитать все бюллетени вручную, поскольку в день выборов в работе машины подсчета голосов мог пройти сбой (были опасения, что часть голосов будет оформлена, как превышающая количество зарегистрированных избирателей). 

По состоянию на 13 ноября, разница в голосах, полученных Байденом и Трампом, составила 11 414 голосов, а подсчитать осталось 10 315 бюллетеней. 

12 ноября юрист Кори Лангхофер заявил, что будет добиваться пересчета голосов только в том случае, если количество спорных голосов повлиет на общий результат.

  • Сегодня топ-СМИ США писали, что Байден победит в Аризоне. Если это произойдет, то победа кандидата от демократов в этом штате станет второй раз за более чем семь десятилетий. Триумф в Аризоне принесет 11 голосов выборщиков.
  • LIGA.net ведет хронику происходящего.
Наталия Медведева
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Аризона дональд трамп джо байден

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