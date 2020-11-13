Удар в самое сердце республиканцев: Байден побеждает в Джорджии – CNN

Победа Байдена приносит ему 16 голосов выборщиков, доведя их общее число до 306

Кандидат в президенты США Джо Байден побеждает на выборах в штате Джорджия, что приносит ему 16 голосов выборщиков, сообщает CNN.

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Издание отмечает, что Байден – первый кандидат от демократов, победивший в Джорджии с тех пор, как это сделал Билл Клинтон в 1992 году. CNN назвал это "ударом в самое сердце того, что было оплотом республиканцев".

Победа Байдена приносит ему 16 голосов выборщиков, доведя их общее число до 306, что соответствует результату Трампа в 2016 году. Согласно прогнозу CNN, если Дональд Трамп выиграет в Северной Каролине, окончательный счет составит 306-232 голосов выборщиков (для победы необходимо 270).

Изначально в Джорджии лидировал Трамп, но Байден вырвался вперед, когда были подведены итоги голосования в Атланте и ее пригородах.

Ранее штаб Трампа потребовал пересчета голосов в Джорджии, где Байден победил с минимальным отрывом.

11 ноября власти штата заявили, что проведут полный пересчет голосов вручную.

12 ноября адвокаты Трампа отозвали иск о ручном пересчете всех бюллетеней в Аризоне, поданных в день выборов, после того, как обнаружили, что перевес Байдена в штате невозможно преодолеть.

Вадим Ребрина

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