Еще одно "поле битвы" в копилку. Байден побеждает в штате Аризона – американские топ-СМИ

Математически избиратели Трампа сохраняют возможность переломить ход голосования в штате, но тенденции и демографическая ситуация говорят об обратном

Избранный президент США Джо Байден идет к победе в очередном "колеблющемся" штате – Аризоне. Об этом пишет Washington Post и ряд других топ-СМИ страны: New York Times, CNN, NBC, включая прореспубликанский Fox News. Триумф там принесет 11 голосов выборщиков.

По состоянию на утро 13 ноября, Байден собирает 290 голосов выборщиков (победу дают 270), тогда как Трамп – 217. Аризона уже посчитана в эти 290 голосов.

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После обработки 99% бюллетеней в штате результаты такие: Байден – 49,4% (1 668 684 голосов), Трамп – 49,1% голосов (1 657 250). Cейчас Байден опережает оппонента в этом штате на 11 437 голосов, то есть всего на 0,35% из более чем 3,3 млн бюллетеней. Осталось подсчитать менее 25 000 бюллетеней, уточнили в CNN.

"Отрыв Байдена в Аризоне стал непреодолимым: растет его поддержка в округе Марикопа (туда входит Финикс и его пригороды, – ред.)", – сообщает крупнейшая газета штата Arizona Republic.

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Таким образом, Аризона станет четвертым штатом из тех, где в 2016-м победил Трамп, который ушел на нынешних выборах его конкуренту-демократу. До Байдена Аризона избирала демократа президентом только один раз с 1948 года: в 1996-м штат проголосовал за переизбрание Билла Клинтона.

Сторонники Трампа протестуют против, по их мнению, махинаций с результатами выборов в штате:

Как пишет издание, приток латиноамериканцев и более молодых избирателей изменил демографический состав штата, "превратив когда-то надежно республиканскую Аризону в поле битвы". С 1983 по 2018 годы в Конгрессе штат представлял сенатор-республиканец Джон Маккейн.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

По предварительным результатам, Байден побеждает действующего президента Трампа. Первого уже около недели поздравляют с победой мировый лидеры.

LIGA.net ведет хронику выборов.

Евгений Пилипенко

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