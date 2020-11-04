Выборы в США. Байден уже опережает Трампа в двух ключевых штатах

Байден лидирует в трех спорных штатах из шести оставшихся

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По предварительным результатам, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в ключевых штатах Мичиган и Висконсин. Об этом сообщает Fox News.

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По результатам обработки 96% бюллетеней в Мичигане, Байден получил поддержку 49,56% избирателей, Трамп – 48,90%. Победа в Мичигане дает 16 голосов выборщиков.

По результатам обработки 95% процентов бюллетеней в Висконсине также побеждает Байден с 49,57% голосов. У Трампа – 48,94%. Победа в Висконсине дает 10 голосов выборщиков.

По имеющимся сейчас подсчетам голосов, в Пенсильвании со значительным отрывом лидирует Трамп – около 8% голосов. Однако количество бюллетеней, которые еще предстоит подсчитать, еще больше – примерно 21%, пишет The New York Times.

Трамп заявил, что считает подозрительными наблюдаемые в последние часы внезапные укрепления позиций демократов в некоторых штатах.

"Вчера вечером я лидировал, местами – уверенно, во многих ключевых штатах. Почти во всех случаях это штаты, которыми управляют демократы. Затем, один за другим, все стало магическим образом меняться, когда стали считать неожиданно обнаруженные кучи бюллетеней. Это очень странно, и "социологи" полностью и исторически не правы", – написал он в Twitter.

Ситуация к этому часу обстоит следующим образом: Байден лидирует в трех спорных штатах из шести оставшихся. Если он удержит лидерство, то получит 270 голосов выборщиков, которые необходимы для победы.

Однако Трамп может обратиться в Верховный суд, потребовав пересчета голосов в одном из ключевых штатов, о чем он заявлял ранее сегодня.

ОБНОВЛЕНО В 20:16. Руководитель кампании Трампа Билл Степьен заявил, что поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. "Президент вполне может потребовать пересчета голосов, и мы немедленно сделаем это", – сказал он, сообщает CNN.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

LIGA.net ведет хронику выборов.







Вадим Ребрина

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