Трамп ответил Байдену: Не журналисты решают, кто станет президентом

Трамп заявил, что выборы еще далеко не завершены, а Байден не был сертифицирован как победитель ни в одном из штатов

Действующий президент США Дональд Трамп ответил на сообщения американских СМИ о победе Джо Байдена в выборах президента. Текст обращения Трампа опубликован на AP.

Трамп заявил, что выборы еще далеко не завершены, а Байден не был сертифицирован как победитель ни в одном из штатов.

Действующий президент отметил, что в Пенсильвании его юридическим наблюдателям не разрешили получить полноценный доступ для наблюдения за процессом подсчета голосов.

"Законные голоса решают, кто президент, а не средства массовой информации", – подчеркнул Трамп.

Он сообщил, что с понедельника начнется рассмотрение в суде иска его кампании.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

6 ноября избирательный штаб Трампа и руководство Республиканской партии обратились к донорам с целью собрать не менее $60 миллионов для финансирования судебных исков, поданных Трампом по результатам президентских выборов в США.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

LIGA.net ведет хронику выборов.

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Наталия Медведева

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