"Пора Америке выздороветь". Джо Байден обратился к гражданам США
Демократ призвал американцев оставить гнев и резкую риторику и объединиться как нация
Демократ Джо Байден, о победе которого в президентских выборах объявили сегодня американские СМИ, обратился к нации. Об этом сообщает CNN.
Байден сказал:
"Для меня большая честь и я глубоко уважаю доверие, которое американский народ оказал мне и избранному вице-президенту Харрис.
Перед лицом беспрецедентных препятствий проголосовало рекордное количество американцев, еще раз доказав, что демократия бьется глубоко в сердце Америки.
Кампания окончена, пора оставить гнев и резкую риторику и объединиться как нация.
Пришло время Америке объединиться. И выздороветь.
Мы Соединенные Штаты Америки. И нет ничего, что мы не смогли бы сделать, если мы будем делать это вместе".
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
- 7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.
- LIGA.net ведет хронику выборов.
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