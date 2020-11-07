AP: Байден победил в Пенсильвании. Теперь он почти недосягаем для Трампа

Демократ Джо Байден набрал достаточное количество голосов для победы над Дональдом Трампом и станет 46-м президентом США, сообщили американские СМИ

Демократ Джо Байден набрал достаточное количество голосов для победы над Дональдом Трампом и станет 46-м президентом США. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, победа Байдена стала очевидной после более чем трехдневной неопределенности, пока сотрудники избирательных комиссий разобрали поступившие по почте голоса, что задержало обработку.

С победой в Пенсильвании Байден набрал 270 голосов коллегии выборщиков.

AP пишет, что 77-летний Байден сделал ставку на свою кандидатуру не столько на какой-либо особой политической идеологии, сколько на мобилизации избирателей вокруг идеи, что Трамп представляет реальную угрозу американской демократии. Эта стратегия оказалась эффективной и привела к решающим победам в Мичигане и Висконсине, а также в Пенсильвании, бывших демократических бастионах, перешедших на сторону Трампа в 2016 году.

CNN пишет, что получив 20 голосов выборщиков Пенсильвании, Байден теперь имеет в общей сложности 273 голоса.

Прежде чем стать кандидатом в президенты от Демократической партии, Байден занимал пост вице-президента при президенте Бараке Обаме. Он также дольше всех был сенатором штата Делавэр.

Камала Харрис станет следующим вице-президентом США. Она будет первой женщиной, которая займет этот пост. Она также станет первым вице-президентом страны от чернокожих и южноазиатских стран.

Харрис, представляющая Калифорнию в Сенате с 2017 года, является дочерью ямайских и индийских иммигрантов, она выросла, посещая церковь черных баптистов и индуистский храм.

Она стала первой американкой индийского происхождения и второй чернокожей женщиной, занимавшей пост сенатора.

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Наталия Медведева

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