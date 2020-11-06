Штаб Трампа собирает $60 миллионов на финансирование судебных исков по выборам – Reuters

Штаб Трампа подал иски в нескольких штатах, в которых президент уступает своему конкуренту Джо Байдену

Избирательный штаб Дональда Трампа и руководство Республиканской партии обратились к донорам с целью собрать не менее $60 миллионов для финансирования судебных исков, поданных Трампом по результатам президентских выборов в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с этим вопросом.

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Штаб Трампа подал иски в нескольких штатах, в которых президент уступает своему конкуренту Джо Байдену.

После завершения голосования во вторник штаб Трампа разослал электронные письма и текстовые запросы, в которых заявлял о нарушениях и просил о пожертвованиях наличными.

Сегодня, 6 ноября, Байден обогнал Трампа в Джорджии (16 голосов выборщиков) и Пенсильвании (20 голосов выборщиков), разрыв между кандидатами увеличивается: считают голоса, отправленные по почте в крупных городах Атланте и Филадельфии.

Адвокаты республиканцев Пенсильвании просят Верховный суд США приказать штату не предпринимать никаких действий в отношении бюллетеней, полученных по почте после дня выборов, 3 ноября.

По закону Джорджии, пересчет голосов может быть запрошен, если разница между кандидатами находится в пределах 0,5%.

Штаб Трампа назвал прогнозы о победе Байдена ложными, а гонку далекой от завершения. У Байдена ответили, что власти США способны вывести "нарушителей" из Белого дома.

Вадим Ребрина

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