У Трампа уверены, что он победит. У Байдена грозят "вывести нарушителей из Белого дома"

Штаб президента Дональда Трампа рассчитывает, что после устранения якобы имевших место нарушений он победит Джо Байдена в ключевых штатах

Штаб президента США Дональда Трампа назвал прогнозы о победе кандидата от демократов Джо Байдена ложными, а гонку далекой от завершения. У Байдена ответили, что власти США способны вывести "нарушителей" из Белого дома, сообщает CNN.

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"Эти выборы еще не окончены. Ложный прогноз о победе Джо Байдена основан на результатах из четырех штатов, которые далеки от окончательных", – заявил генеральный советник кампании Трампа Мэтт Морган.

Морган уверен, что пересчет голосов в Джорджии выявит неправильно собранные бюллетени, в Пенсильвании было много нарушений, в Неваде тысячи людей якобы неправильно голосовали по почте, а в Аризоне Трамп идет к победе. "По завершению выборов президент Трамп будет переизбран", – заверил Морган.

"Как мы сказали 19 июля, американский народ решит исход этих выборов. А правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", – ответили у Байдена.

Сегодня, 6 ноября, Байден обогнал Трампа в Джорджии (16 голосов выборщиков) и Пенсильвании (20 голосов выборщиков), разрыв между кандидатами увеличивается: считают голоса, отправленные по почте в крупных городах Атланте и Филадельфии. Среди них большинство принадлежит сторонникам Байдена. В Джорджии осталось подсчитать менее 1% голосов, в Пенсильвании – 5%.

В Аризоне (10 голосов выборщиков), которую AP и Fox News уже объявили избравшей Байдена, разрыв сократился с 2,4% до 1,4%, но Байден продолжает лидировать. Впереди подсчет еще примерно 7% голосов. В Неваде (шесть голосов выборщиков), напротив, Байден не только сохраняет лидерство, но и увеличивает разрыв, сейчас он составляет 1,7%, осталось подсчитать 9%.

Выборы в США прошли 3 ноября.

4 ноября сообщалось, что для победы на выборах Байдену нужно удержать лидерство в двух штатах – Неваде и Мичигане.

Вчера, 5 ноября, Байден начал догонять Трампа в ключевых штатах – Пенсильвании и Джорджии.

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Денис Юдин

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