Байдену для победы в выборах нужно удержать лидерство в двух штатах

Байден с незначительным отрывом лидирует в двух штатах, победы в которых будет достаточно для победы в выборах в целом

Если кандидат в президенты США Джон Байден сохранит свою победу в Неваде и Мичигане, его число голосов выборщиков составит 270. Именно столько необходимо для того, чтобы стать президентом Соединенных Штатов.

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На данный момент, с учетом победы в Висконсине у Байдена — 248 голосов выборщиков, у Трампа — 214, сообщает Fox News.

Байден с незначительным отрывом лидирует в двух штатах, победы в которых будет достаточно для победы в выборах в целом.

В Мичигане, который дает 16 голосов выборщиков, у Байдена 49,5%, у Трампа — 48,9%. При этом в штабе действующего президента заявили, что подали иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане из-за того, что якобы представителей Республиканской партии не допустили во все места, где проходило голосование.

В Неваде (6 голосов выборщиков) у Байдена — 49,2% голосов избирателей, у Трампа — 48,6%.

Именно 22 голосов не хватает Байдену для победы в выборах. Если Трамп победит во всех штатах, где сейчас лидирует, то общего количества голосов выборщиков все равно не хватит для победы.

Как пишет CNN, ожидается, что Невада представит обновленную информацию о подсчете голосов завтра утром.

При этом известно, что штаб Трампа требует пересчета голосов в Висконсине, который обеспечил Байдену 10 голосов выборщиков.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

По предварительным результатам, Байден побеждает действующего Трампа в ключевых штатах Мичиган и Висконсин.

LIGA.net ведет хронику выборов.

Вадим Ребрина

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