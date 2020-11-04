Выборы в США. Байден побеждает в одном из ключевых штатов: Трамп будет требовать пересчета
Руководитель избирательного штаба Трампа заявил, что штаб будет требовать пересчета голосов в Висконсине
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден побеждает в штате Висконсин. В штабе Дональда Трампа заявили о намерении требовать пересчета голосов.
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Администратор избирательной комиссии штата Крис Джексон написал в Twitter, что все бюллетени подсчитаны. "Байден выиграл в Висконсине с разницей в 20 697 голосов", – написал он.
Победа в Висконсине принесет Байдену еще 10 голосов выборщиков. Сейчас у него, по данным Fox News, 248 голосов (для победы необходимо 270), у Трампа – 214.
Руководитель избирательного штаба Трампа Билл Степьен заявил, что штаб будет требовать пересчета голосов в Висконсине, сообщает CNN.
"Поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов. Президент вполне может потребовать пересчета голосов, и мы немедленно сделаем это", – сказал он.
Однако, как пишет издание, штаб не может подавать прошение о пересчете голосов до тех пор, пока Избирательная комиссия Висконсина не получит информацию от всех окружных избирательных комиссий.
Согласно данным Fox News о подсчете 95% бюллетеней В Висконсине, Байден набрал в штате 1 млн 630 тыс голосов, Трамп — 1 млн 609 тыс.
Также штаб Трампа требует прекращения подсчета голосов в Мичигане. Его представители подели иск в Апелляционный суд штата. В штабе заявили, что якобы представителям республиканцев не предоставили реальный доступ к многочисленным местам подсчета голосов, а также для наблюдения за вскрытием почтовых бюллетеней и процессом их подсчета, сообщает The Guardian.
Байден опережает Трампа в Мичигане примерно на 10%. Победа в штате принесет 15 голосов выборщиков.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
- По предварительным результатам, Байден побеждает действующего Трампа в ключевых штатах Мичиган и Висконсин.
- LIGA.net ведет хронику выборов.
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