Битва за Аризону. Почему AP и Fox News считают, что победил Байден, а остальные не уверены

В Аризоне Джо Байден идет впереди Дональда Трампа, но остаются неподсчитанными еще полмиллиона голосов

Разногласия возникли между ведущими СМИ США о результатах выборов в штате Аризона. Associated Press и Fox News отдают победу кандидату от демократов Джо Байдену, в то время как CNN, New York Times и Washington Post пока не решаются уверенно предсказывать результат.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На утро 5 ноября (ночь с 4 на 5 ноября в США) в Аризоне посчитаны 86-88% голосов. 50,5% из них поддержали Байдена, 48,1% – действующего президента США, республиканца Дональда Трампа. Разрыв между кандидатами составляет 68 390 голосов.

В AP считают, что традиционно поддерживающий республиканцев штат на этот раз проголосовал за кандидата-демократа. Большая часть голосов, которые нужно посчитать, относится к округу Марикопа, в который входит город Феникс и его пригороды, и были присланы по почте досрочно.

С 1983 по 2018 годы в Конгрессе штат представлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. Но демографические изменения, в частности, рост испаноязычного населения, а также наплыв приезжих из других штатов, сдвинули симпатии избирателей в сторону демократов, уверены в AP, основываясь на данных опросов.

Схожую позицию высказывают на канале Fox News, также опираясь на данные опросов среди пожилых и испаноязычных избирателей.

В то же время CNN, NYT и WP не готовы заранее отдавать победу Байдену, поскольку математически избиратели Трампа все еще сохраняют возможность переломить ход голосования, а разрыв между кандидатами сократился с того момента, как AP и Fox News заявили о победе демократа.

Госсекретарь Аризоны Джон Кинг сообщил CNN, что в Марикопе остались неподсчитанными еще около полумиллиона голосов, и подведение итогов выборов может занять несколько дней.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

По предварительным результатам, Байден побеждает действующего Трампа в ключевых штатах Мичиган и Висконсин.

Штаб Трампа требует пересчета голосов в Висконсине, который обеспечил Байдену 10 голосов выборщиков.

В Пенсильвании и Джорджии Байден сокращает разрыв, хотя Трамп уже заявил о победе.

LIGA.net ведет хронику выборов.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.