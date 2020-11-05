Выборы в США. Байден догоняет Трампа в ключевых штатах – Пенсильвании и Джорджии

Президент США Дональд Трамп объявил о победе в Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине, не дожидаясь окончания подсчета голосов

Кандидат от демократов Джо Байден догоняет действующего президента США Дональда Трампа в двух ключевых штатах – Джорджии и Пенсильвании. Данные подсчета голосов опубликованы AP.

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В Джорджии (16 голосов выборщиков) разрыв сократился до 0,4%: за Трампа проголосовали 49,6%, за Байдена – 49,2%. Осталось посчитать еще 2% бюллетеней.

В Пенсильвании (20 голосов выборщиков) вчера разрыв между соперниками достигал 12%, но после начала подсчета голосов, присланных по почте, сократился до 2,6%: за Трампа 50,7%, за Байдена – 48,1%. Впереди обработка еще 11% бюллетеней, и при нынешней динамике изменений Байден имеет шансы на победу.

В обоих штатах идет подсчет голосования по почте, которое предпочитали сторонники демократов.

Трамп тем временем уже объявил в Twitter о победе в обоих штатах и в Северной Каролине, подчеркнув, что "значительно лидирует".

Не оставил вниманием Трамп и Мичиган, где выигрывает Байден: президент заявил, что в штате было "тайно вброшено большое количество бюллетеней, о чем широко сообщалось".

Twitter пометил сообщение Трампа как спорное и могущее вводить в заблуждение о ходе выборов.

В случае, если Байден обойдет Трампа в этих двух штатах, он одержит победу на выборах. Также победу Байдена может обеспечить выигрыш в Неваде и Аризоне, где он лидирует, но подсчет голосов еще не завершен.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

По предварительным результатам, Байден побеждает действующего Трампа в ключевых штатах Мичиган и Висконсин.

Штаб Трампа требует пересчета голосов в Висконсине, который обеспечил Байдену 10 голосов выборщиков.

LIGA.net ведет хронику выборов.

Денис Юдин

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