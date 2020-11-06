Байден минимально вырвался вперед в Джорджии: этот штат может принести ему победу – АР

Байден в случае победы в Джорджии наберет суммарно 280 выборщиков, согласно АР. Для победы на выборах президента США надо набрать 270 выборщиков

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден минимально опередил на избирательной гонке в Джорджии действующего главу страны Дональда Трампа. Если Байден удержит победу в штате, то может стать новым президентом США, говорится в результатах подсчета от АР.

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Согласно подсчету 99% голосов, и Байден, и Трамп набирают в штате 49,4% голосов. Однако за Байдена проголосовали 2 449 371 человек, а за Трампа - 2 448 454. Разница – 917 голосов в пользу демократа.

Если преимущество Байдена сохранится, то он получит 16 выборщиков от Джорджии и суммарно наберет 280 выборщиков. При этом для победы в выборах необходимо набрать 270.

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Однако АР ранее заявляли о победе Байдена в Аризоне еще до окончания подсчета голосов. Сейчас в штате лидирует Байден с 50,1%, у Трампа – 48,5%, посчитано 90% голосов. Если прогноз АР не подтвердится, то у Байдена даже в случае победы в Джорджии будет 269 выборщиков – на одного меньше, чем необходимо набрать для победы.

Трамп также может набрать 269 голосов, если все таки возьмет колеблющиеся Аризону, Северную Каролину, Пенсильванию, Неваду и сильно поддерживающую его Аляску (отрыв от Байдена почти в 30%, подсчитано 50% голосов).

Если оба кандидата наберут по 269 выборщиков – будет ничья. В таком случае президента изберет Палата представителей Конгресса США. Каждый из 50 штатов будет иметь по одному голосу – для победы кандидату надо набрать 26 голосов.

Сейчас же продолжается подсчет еще в трех колеблющихся штатах:

- Неваде, шесть выборщиков (Байден – 49,4%, Трамп – 48,5%, посчитано 84%);

- Пенсильвании, 20 выборщиков (Байден – 49,3%, Трамп – 49,6%, посчитано 97%);

- Северной Каролине, 15 выборщиков (Байден – 48,7%, Трамп – 50,1%, посчитано 94%).

В США непрямая выборная система: президента избирает коллегия выборщиков, а не граждане. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, которая равна числу членов от штата в Конгрессе. Победивший в штате кандидат получает всех выборщиков, потому ключевую роль на выборах играют колеблющиеся штаты, где поддержка кандидатов примерно одинаковая. Более подробно о сложной процедуре американских выборов читайте по ссылке.

Марк Сировой

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