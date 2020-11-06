Байден минимально вырвался вперед в Джорджии: этот штат может принести ему победу – АР
Байден в случае победы в Джорджии наберет суммарно 280 выборщиков, согласно АР. Для победы на выборах президента США надо набрать 270 выборщиков
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден минимально опередил на избирательной гонке в Джорджии действующего главу страны Дональда Трампа. Если Байден удержит победу в штате, то может стать новым президентом США, говорится в результатах подсчета от АР.
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Согласно подсчету 99% голосов, и Байден, и Трамп набирают в штате 49,4% голосов. Однако за Байдена проголосовали 2 449 371 человек, а за Трампа - 2 448 454. Разница – 917 голосов в пользу демократа.
Если преимущество Байдена сохранится, то он получит 16 выборщиков от Джорджии и суммарно наберет 280 выборщиков. При этом для победы в выборах необходимо набрать 270.
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Однако АР ранее заявляли о победе Байдена в Аризоне еще до окончания подсчета голосов. Сейчас в штате лидирует Байден с 50,1%, у Трампа – 48,5%, посчитано 90% голосов. Если прогноз АР не подтвердится, то у Байдена даже в случае победы в Джорджии будет 269 выборщиков – на одного меньше, чем необходимо набрать для победы.
Трамп также может набрать 269 голосов, если все таки возьмет колеблющиеся Аризону, Северную Каролину, Пенсильванию, Неваду и сильно поддерживающую его Аляску (отрыв от Байдена почти в 30%, подсчитано 50% голосов).
Если оба кандидата наберут по 269 выборщиков – будет ничья. В таком случае президента изберет Палата представителей Конгресса США. Каждый из 50 штатов будет иметь по одному голосу – для победы кандидату надо набрать 26 голосов.
Сейчас же продолжается подсчет еще в трех колеблющихся штатах:
- Неваде, шесть выборщиков (Байден – 49,4%, Трамп – 48,5%, посчитано 84%);
- Пенсильвании, 20 выборщиков (Байден – 49,3%, Трамп – 49,6%, посчитано 97%);
- Северной Каролине, 15 выборщиков (Байден – 48,7%, Трамп – 50,1%, посчитано 94%).
- 5 ноября Трамп потребовал от сотрудников избирательных комиссий остановить подсчет голосов. Он также заявил, что побеждает, если посчитать только "законные голоса", и без предоставления каких-либо доказательств обвинил Байдена в попытке украсть голоса.
- В Мичигане и Аризоне отклонили иски представителей Трампа, в которых требовалась приостановка подсчета голосов или же анулирование части бюллетеней. Кампания Трампа также заявляла о намерениях подать иски в Неваде, Пенсильвании, Аризоне и Висконсине.
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