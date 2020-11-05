Трамп требует остановить подсчет голосов. Но это ему не поможет – CNN

"Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут учитываться", – считает президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп потребовал от сотрудников избирательных комиссий остановить подсчет голосов на выборах президента США. Об этом он написал в своем Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Остановите подсчет!" – написал Трамп. "Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут учитываться", – добавил он.

Как пишет CNN, неясно, адресовано ли послание Трампа определенному штату или всем США, поскольку ранее его штаб выступал за пересчет бюллетеней в тех штатах, где лидирует его соперник Джо Байден.

Но если даже подсчет голосов будет остановлен в той точке, где он сейчас находится, Байден победит в Аризоне и Неваде, что даст ему необходимое для победы количество голосов выборщиков, отмечает телеканал.

При этом группа международных наблюдателей из ОБСЕ назвала заявления Трампа о нарушениях при голосовании "безосновательными" и "подрывающими доверие общества к демократическим институтам".

Организация похвалила само голосование, назвав его "конкурентоспособным и хорошо организованным", но заявила, что "запоздалые судебные разбирательства и заявления с недостаточными доказательствами о фальсификации выборов вызвали замешательство и обеспокоенность среди сотрудников избирательных комиссий и избирателей".

Также в ОБСЕ в ответ на критику Трампа голосования по почте заявили, что "масштабы предполагаемых и зарегистрированных случаев мошенничества, связанных с открепительными талонами, незначительны".

В разных штатах установлены разные дедлайны поступления бюллетеня в избирком для его зачисления. Некоторые бюллетени приходят избиркомам даже после основного дня голосования, прошедшего 3 ноября. Трамп считает, что подсчет бюллетеней, которые пришли после 3 ноября, якобы незаконен, а также, что это создает поле для фальсификаций.

Штаб Трампа требует пересчета голосов в Висконсине, который обеспечил Байдену 10 голосов выборщиков.

Байден догоняет Трампа в двух ключевых штатах – Джорджии и Пенсильвании. В случае, если Байден обойдет Трампа в этих двух штатах, он одержит победу на выборах. Также победу Байдена может обеспечить выигрыш в Неваде и Аризоне, где он лидирует, но подсчет голосов еще не завершен.

LIGA.net ведет хронику выборов.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.