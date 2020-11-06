Выборы президента США. Трамп обвинил Байдена в попытке украсть голоса

На президентских выборах в США, где лидирует Джо Байден, Дональд Трамп утверждает, что демократы пытаются "украсть" результаты выборов

Президент США Дональд Трамп обвинил своих политических оппонентов в попытке украсть результаты президентских выборов. Об этом сообщает CNN.

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"Если посчитать законные голоса, я легко выиграю (выборы – ред). Если посчитать и незаконные голоса, они (оппоненты, – ред) могут попытаться украсть выборы у нас ", – подчеркнул Трамп.

Трамп настаивает на прекращении подсчета "голосов, которые пришли с опозданием (бюллетени, поступившие на участки от избирателей, голосовавших по почте, – ред)".

По последним данным, кандидат от демократов Джо Байден заручился поддержкой 264 выборщиков, Трамп – 214. Для победы необходимо не менее 270 голосов выборщиков.

Штаб Трампа требует пересчета голосов в Висконсине, который обеспечил Байдену 10 голосов выборщиков.

Байден догоняет Трампа в двух ключевых штатах – Джорджии и Пенсильвании. В случае, если Байден обойдет Трампа в этих двух штатах, он одержит победу на выборах. Также победу Байдена может обеспечить выигрыш в Неваде и Аризоне, где он лидирует, но подсчет голосов еще не завершен.

5 ноября Трамп потребовал от сотрудников избирательных комиссий остановить подсчет голосов на выборах президента США.

LIGA.net ведет хронику выборов.

Арина Толина

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