Выборы в США. Суды двух ключевых штатов отклонили иски Трампа

Президент США Трамп уже заявлял о своей победе и обвинял Байдена в попытке украсть голоса

Суды штатов Джорджия и Мичиган отклонили иски штаба президента США Дональда Трампа, в которых он требовал остановить подсчет голосов или аннулировать часть бюллетеней. Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что в округе Чатем в Джорджии, где находится город Саванна, кампания Трампа пыталась дисквалифицировать 50 бюллетеней. Наблюдатели республиканцев утверждали, что они прибыли после установленного дедлайна.

Однако суд отклонил иск, так как республиканцы не предоставили доказательств, а окружные избирательные органы засвидетельствовали, что они прибыли вовремя.

По данным AP, в Джорджии подсчитано 99% голосов. Трамп и Байден имеют одинаковый результат – 49,4%. За победу в этом штате кандидат получает 16 голосов выборщиков.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Отклонен иск и в Мичигане, где кампания Трампа требовала остановить подсчет голосов. Судья Апелляционного суда посчитала, что иск не имел особого смысла, так как подсчет голосов в штате практически завершен, а кандидат от демократов Джо Байден опережает Трампа примерно на 150 000 голосов.

По данным АР, Байден победил в Мичигане и получает 16 выборщиков. У него – 50,6%, у Трампа – 47,9%, посчитано 99% голосов.

Отмечается, что кампания Трампа также заявляла о намерениях подать иски в Неваде, Пенсильвании, Аризоне и Висконсине.

СПРАВКА. В США непрямая выборная система: президента избирает коллегия выборщиков, а не граждане. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, которая равна числу членов от штата в Конгрессе. Победивший в штате кандидат получает всех выборщиков, потому ключевую роль на выборах играют колеблющиеся штаты, где поддержка кандидатов примерно одинаковая. Более подробно о сложной процедуре американских выборов В США непрямая выборная система: президента избирает коллегия выборщиков, а не граждане. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, которая равна числу членов от штата в Конгрессе. Победивший в штате кандидат получает всех выборщиков, потому ключевую роль на выборах играют колеблющиеся штаты, где поддержка кандидатов примерно одинаковая. Более подробно о сложной процедуре американских выборов читайте по ссылке.

Байден догоняет Трампа в двух ключевых штатах – Джорджии и Пенсильвании. В случае, если Байден обойдет Трампа в этих двух штатах, он одержит победу на выборах. Также победу Байдена может обеспечить выигрыш в Неваде и Аризоне, где он лидирует, но подсчет голосов еще не завершен.

5 ноября Трамп потребовал от сотрудников избирательных комиссий остановить подсчет голосов. Он также заявил, что побеждает, если посчитать только "законные голоса", и без предоставления каких-либо доказательств обвинил Байдена в попытке украсть голоса.

LIGA.net ведет хронику выборов.

Читайте также: Трамп требует остановить подсчет голосов. Но это ему не поможет – CNN

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.