У Байдена и Трампа еще может быть ничья: как тогда выберут президента США

В случае ничьей между Трампом и Байденом перевыборы президента США проводиться не будут

Сейчас сохраняется вероятность ничьей между кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом и действующим хозяином Белого дома Дональдом Трампом, который избирается от республиканцев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вариант ничьей возможен, если оба кандидата получат по 269 выборщиков от штатов.

Сейчас, по данным АР, у Байдена – 264 выборщиков, а у Трампа – 214. Однако АР и Fox News еще до окончания подсчета голосов отдали победу Байдену в Аризоне, с чем несогласны другие СМИ. Без Аризоны у Байдена сейчас – 253 выборщика.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Таким образом ничья возможна, если:

Байден:

– победит в Джорджии, 16 выборщиков (сейчас у Байдена и Трампа по 49,4%, но у Байдена больше на 917 голосов, посчитано 90%);

– проиграет в других оставшихся колеблющихся штатах, где еще не ясно, кто победил – в том числе в Аризоне и Неваде, где сейчас у Байдена лидерство.

Трамп победит в:

– Аризоне, 11 выборщиков (сейчас у Байдена – 50,1%, у Трампа – 48,5%, посчитано 90%);

- Неваде, шесть выборщиков (Байден – 49,4%, Трамп – 48,5%, посчитано 84%);

- Пенсильвании, 20 выборщиков (Байден – 49,3%, Трамп – 49,6%, посчитано 97%);

- Северной Каролине, 15 выборщиков (Байден – 48,7%, Трамп – 50,1%, посчитано 94%);

– Аляске, три выборщика (Байден – 33,5%, Трамп – 62,1%, посчитано 50%).

В таком случае президента будет избирать Палата представителей Конгресса США. Каждый штат будет иметь по одному голосу. Для победы необходимо набрать 26 голосов. Вице-президента же избирать будет Сенат, причем голосовать могут все 100 сенаторов.

Ранее NBC News писало, что демократы получат большинство в Палате представителей с учетом выборов, которые проходили параллельно с президентскими 3 ноября. Трамп заявлял о сохранении большинства республиканцев в Сенате.

Если до 20 января, когда истекает срок полномочий Трампа, президента так и не изберут, то должна сработать установленная законом ​​линия преемственности, отмечают BBC News. Первым в очереди идет спикер Палаты представителей (сейчас – Нэнси Пелози), за ней следует второй по значимости член Сената (Чарльз Грассли). Однако такого еще никогда не случалось, поэтому еще непонятно, как все сработает на практике.

СПРАВКА. В США непрямая выборная система: президента избирает коллегия выборщиков, а не граждане. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, которая равна числу членов от штата в Конгрессе. Победивший в штате кандидат получает всех выборщиков, потому ключевую роль на выборах играют колеблющиеся штаты, где поддержка кандидатов примерно одинаковая. Более подробно о сложной процедуре американских выборов В США непрямая выборная система: президента избирает коллегия выборщиков, а не граждане. Каждый штат имеет свою квоту выборщиков, которая равна числу членов от штата в Конгрессе. Победивший в штате кандидат получает всех выборщиков, потому ключевую роль на выборах играют колеблющиеся штаты, где поддержка кандидатов примерно одинаковая. Более подробно о сложной процедуре американских выборов читайте по ссылке.

Читайте также: Трамп намерен вести себя, как будто избран на второй срок, и готовит увольнения – Politico

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.