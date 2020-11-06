Трамп намерен вести себя, как будто избран на второй срок, и готовит увольнения – Politico

Президент США Дональд Трамп разозлен возможностью проиграть выборы Джо Байдену, которого он считал слабым кандидатом

Президент США Дональд Трамп намерен вести себя так, как если бы он был избран на второй срок. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении Трампа.

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По информации издания, Трамп и его помощники разработали план, по которому он будет использовать свое нынешнее положение в Белом доме, чтобы выглядеть президентом, который выиграл выборы.

В ближайшее время Трамп может уволить ряд высокопоставленных чиновников и помощников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны Марка Эспера. Также он может подписать несколько указов и возобновить график поездок, в то время как его команда будет оспаривать результаты выборов в судах.

Трамп разочарован результатами в таких штатах, как Аризона, и считает, что голоса были подсчитаны несправедливо. Его злит возможность проиграть экс-вице-президенту Джо Байдену, которого он считал слабым кандидатом. Раздражение усугубляется уверенностью Байдена в победе в ключевых штатах и началом действий по передаче власти.

Денис Юдин

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