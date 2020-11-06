UA

Выборы в США. Байден обошел Трампа в Пенсильвании

06.11.2020, 16:05
Выборы в США. Байден обошел Трампа в Пенсильвании - Фото
Джо Байден (Фото: Morry Gash/EPA)

Разрыв между президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байдном составляет менее 6000 голосов

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обошел действующего президента, республиканца Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После подсчета 95% голосов Байден получает 49,4%, Трамп – 49,3%. Разрыв между кандидатами составляет 5587 голосов.

В день после выборов Трамп опережал Байдена в Пенсильвании на 12%, но после начала подсчета голосов, присланных по почте, Байден за вчера сократил разрыв и вырвался вперед.

CNN отмечает, что если Трамп не выигрывает голоса 20 выборщиков Пенсильвании, он уже не может победить в коллегии выборщиков, в каких бы других штатах он ни победил.

Напротив, если Байден победит в Пенсильвании, он получит не менее 273 голосов выборщиков и победит в гонке.

Читайте также: Выборы в США. За Канье Уэста проголосовало 60 000 человек, он хочет баллотироваться снова

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
выборы в США дональд трамп пенсильвания джо байден

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Результаты местных выборов 2020 в Украине. Что известно на 6 ноября (обновляется)

КартыРезультаты местных выборов 2020 в Украине. Что известно на 6 ноября (обновляется)
 