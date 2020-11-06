Выборы в США. Байден обошел Трампа в Пенсильвании

Разрыв между президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байдном составляет менее 6000 голосов

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обошел действующего президента, республиканца Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом сообщает CNN.

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После подсчета 95% голосов Байден получает 49,4%, Трамп – 49,3%. Разрыв между кандидатами составляет 5587 голосов.

В день после выборов Трамп опережал Байдена в Пенсильвании на 12%, но после начала подсчета голосов, присланных по почте, Байден за вчера сократил разрыв и вырвался вперед.

CNN отмечает, что если Трамп не выигрывает голоса 20 выборщиков Пенсильвании, он уже не может победить в коллегии выборщиков, в каких бы других штатах он ни победил.

Напротив, если Байден победит в Пенсильвании, он получит не менее 273 голосов выборщиков и победит в гонке.

4 ноября сообщалось, что для победы на выборах Байдену нужно удержать лидерство в двух штатах – Неваде и Мичигане.

Вчера, 5 ноября, Байден начал догонять Трампа в ключевых штатах – Пенсильвании и Джорджии.

Сегодня, 6 ноября, Байден получил преимущество в Джорджии.

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Денис Юдин

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