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Выборы в США. За Канье Уэста проголосовали 60 000 человек, он хочет баллотироваться снова

05.11.2020, 19:28
Выборы в США. За Канье Уэста проголосовали 60 000 человек, он хочет баллотироваться снова - Фото
Скриншот twitter/kanyewest

По данным нескольких опросов, музыканта поддерживали около 2% граждан США, то есть более 6,5 млн человек

Рэпер Канье Уэст получил около 60 000 голосов на американских президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает The Hill.

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Издание напоминает, что музыканта, по данным нескольких опросов, поддерживали около 2% граждан США, то есть более 6,5 млн человек.

Твит рэпера "KANYE 2024" в The Hill истолковывают как заинтересованность Уэста в участии в следующих выборах президента.

Скриншот twitter/@kanyewest

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Наталия Медведева
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