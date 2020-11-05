Выборы в США. За Канье Уэста проголосовали 60 000 человек, он хочет баллотироваться снова

По данным нескольких опросов, музыканта поддерживали около 2% граждан США, то есть более 6,5 млн человек

Рэпер Канье Уэст получил около 60 000 голосов на американских президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает The Hill.

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Издание напоминает, что музыканта, по данным нескольких опросов, поддерживали около 2% граждан США, то есть более 6,5 млн человек.

Твит рэпера "KANYE 2024" в The Hill истолковывают как заинтересованность Уэста в участии в следующих выборах президента.

В октябре 2019 года Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

4 ноября Уэст сообщил, что дописал свое имя в избирательном бюллетене на выборах президента США и проголосовал за себя.

LIGA.net ведет хронику выборов президента в США.

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Наталия Медведева

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