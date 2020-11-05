Выборы в США. За Канье Уэста проголосовали 60 000 человек, он хочет баллотироваться снова
05.11.2020, 19:28
Скриншот twitter/kanyewest
По данным нескольких опросов, музыканта поддерживали около 2% граждан США, то есть более 6,5 млн человек
Рэпер Канье Уэст получил около 60 000 голосов на американских президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает The Hill.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Издание напоминает, что музыканта, по данным нескольких опросов, поддерживали около 2% граждан США, то есть более 6,5 млн человек.
Твит рэпера "KANYE 2024" в The Hill истолковывают как заинтересованность Уэста в участии в следующих выборах президента.
- В октябре 2019 года Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.
- 4 ноября Уэст сообщил, что дописал свое имя в избирательном бюллетене на выборах президента США и проголосовал за себя.
- LIGA.net ведет хронику выборов президента в США.
Читайте также: Канье Уэст в Белом Доме выступил перед Трампом с монологом: видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии