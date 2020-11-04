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"Голосую за того, кому доверяю". Рэпер Канье Уэст проголосовал в США за себя – видео

04.11.2020, 12:03
Канье Уэст проголосовал сам за себя (фото - Twitter Kanye West)

Американский рэпер ранее заявлял о желании баллотироваться на пост президента в 2024 году

Американский рэпер Канье Уэст дописал свое имя в избирательном бюллетене на выборах президента США и проголосовал за себя. Видео этого процесса он опубликовал в Twitter

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В подписи Уэст поблагодарил Иисуса Христа, а также дописал: "Продолжайте верить, Канье 2020". 

"Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, за того, кому я действительно доверяю… за себя", – отметил он. 

Позже рэпер сообщил, что голосует впервые в жизни. "Мы здесь, чтобы служить. Молимся за каждого лидера-слугу в мире", – добавил Канье.

Также он опубликовал фото на фоне карты США с подписью "Канье 2024". 

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Станислав Стороженко
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