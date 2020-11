"Голосую за того, кому доверяю". Рэпер Канье Уэст проголосовал в США за себя – видео

Американский рэпер Канье Уэст дописал свое имя в избирательном бюллетене на выборах президента США и проголосовал за себя. Видео этого процесса он опубликовал в Twitter.

В подписи Уэст поблагодарил Иисуса Христа, а также дописал: "Продолжайте верить, Канье 2020".

"Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, за того, кому я действительно доверяю… за себя", – отметил он.

Позже рэпер сообщил, что голосует впервые в жизни. "Мы здесь, чтобы служить. Молимся за каждого лидера-слугу в мире", – добавил Канье.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world pic.twitter.com/UWSrKslCt1