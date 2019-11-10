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Рэпер Канье Уэст заявил, что пойдет в президенты США

Рэпер Канье Уэст заявил, что пойдет в президенты США - Фото
Канье Уэст (Фото: EPA)
10.11.2019, 07:10

Музыкант планирует баллотироваться на выборах 2024 года

Американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом рэпер заявил во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, передает NME.

"Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест", - заявил рэпер.

"Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей", - продолжил Вест.

  • В августе американский рэпер Канье Уэст показал проект социального жилья для бедных под брендом YEEZY Home, который он создает еще с 2018 года.

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