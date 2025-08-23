"Северные потоки": задержанный в ЕС украинец заявил, что во время подрывов был на родине

Северный поток (Иллюстративное фото: EPA)

Арестованный в Италии и обвиняемый в якобы подрыве российских газопроводов "Северный поток" украинец Сергей Кузнецов заявил в суде, что в день инцидента находился на родине. Об этом сообщило итальянское медиа ANSA и подтвердил адвокат и глава юридической компании "Катеринчук, Моор & Партнеры" Николай Катеринчук в комментарии Суспильному.

По словам юриста, он оказывает правовую помощь тем, кого пытаются обвинить в подрыве "потоков"; юрист консультировал семью арестованного Кузнецова – во время суда о мере пресечения тот получил от Италии бесплатного адвоката, от которого отказался.

Катеринчук отметил, что на суде задержанный украинец отказался от экстрадиции в Германию: о ней просила ФРГ, а прокуратура Италии удовлетворила эту просьбу. Суд по этому поводу назначен на 3 сентября.

Юрист также сообщил, что у Кузнецова уже есть адвокат, которая будет его защищать.

"Адвокат контактировала с консульством Украины в Италии. Хотелось бы, чтобы консульство заняло жесткую позицию по защите законных интересов гражданина Украины, которого обвиняют в таком тяжком преступлении и предоставило всю необходимую помощь семье", – рассказал юрист.

По его словам, жена задержанного столкнулась с "хамским" поведением итальянской полиции во время задержания.

Кузнецов вместе с женой и несовершеннолетними детьми прибыли в Италию 13 августа на отдых, а уже 20 августа мужчину арестовали (немецкая прокуратура заявляла, что это произошло 21 числа. – Ред.) и его детей и жену тоже забрала полиция, рассказал юрист.

Он утверждает, что местная полиция не предоставила переводчика жене, требовала подписать документы на итальянском языке и угрожала арестом в случае отказа.

Всего женщину удерживали 2,5 часа – отпустили ее после того, как она, по совету мужа, начала снимать поведение правоохранителей на видео, заявил юрист. Также, добавил он, полиция не вызвала консула к украинке. Пока невозможно проверить эти данные.

"Все это время Сергей находился в СИЗО. Сегодня его привезли в суд и избрали меру пресечения – арест", – отметил Катеринчук.