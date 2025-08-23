"Північні потоки": затриманий в Італії українець заявив, що під час підривів був на батьківщині

Північний потік (Ілюстративне фото: EPA)

Заарештований в Італії та звинувачений у нібито підриві російських газопроводів "Північний потік" українець Сергій Кузнєцов заявив у суді, що у день інциденту перебував на батьківщині. Про це повідомило італійське медіа ANSA й підтвердив адвокат і голова юридичної компанії "Катеринчук, Моор & Партнери" Микола Катеринчук у коментарі Суспільному.

За словами юриста, він надає правову допомогу тим, кого намагаються звинуватити у підриві "потоків"; правник консультував сім'ю заарештованого Кузнєцова – під час суду про запобіжний захід той отримав від Італії безкоштовного адвоката, від якого відмовився.

Катеринчук зазначив, що на суді затриманий українець відмовився від екстрадиції до Німеччини: про неї просила ФРН, а прокуратура Італії задовольнила це прохання. Суд з цього приводу призначено на 3 вересня.

Правник також повідомив, що Кузнецов вже має адвокатку, яка його захищатиме.

"Адвокат контактувала з консульством України в Італії. Хотілось би, щоб консульство зайняло жорстку позицію по захисту законних інтересів громадянина України, якого звинувачують в такому тяжкому злочині й надало всю необхідну допомогу сім'ї", – зазначив юрист.

За його словами, дружина затриманого мала справу з "хамською" поведінкою італійської поліції під час затримання.

Кузнєцов разом з дружиною та неповнолітніми дітьми прибули до Італії 13 серпня на відпочинок, а вже 20 серпня чоловіка заарештували (німецька прокуратура заявляла, що це сталося 21 числа. – Ред.) і його дітей та дружину теж забрала поліція, розповів юрист.

Він стверджує, що місцева поліція не надала перекладача дружині, вимагала підписати документи італійською мовою й погрожувала арештом у разі відмови.

Загалом жінку утримували 2,5 години – відпустили її після того, як вона, за порадою чоловіка, почала знімати поведінку правоохоронців на відео, заявив правник. Також, додав він, поліція не викликала консула до українки. Поки що неможливо перевірити ці дані.

"Весь цей час Сергій перебував у СІЗО. Сьогодні його привезли на суд і обрали запобіжний захід – арешт", – зазначив Катеринчук.