Польща пояснила, чому не заарештувала українця у справі вибуху на Північних потоках

Північний потік-2 (Фото: Clemens Bilan/EPA)

У Польщі прокоментували звинувачення німецької сторони в тому, що нібито дали втекти українцю, якого підозрюють у підриві російських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Генеральний прокурор та міністр юстиції Польщі Адам Боднар в ефірі Radio Zet пояснив, чому так сталося, повідомляє PAP.

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За словами Боднара, на момент видачі європейського ордера на арешт громадянин України не перебував на території Польщі. Нинішнє місцеперебування українця, якого підозрюють у диверсії, польській стороні невідомо.

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"З боку німецьких служб було вжито заходів, проте ці заходи не могли бути реалізовані у зв'язку з тим, що цієї людини не було на польській території", – сказав голова польського Мін'юсту.

Наприкінці серпня німецьке видання Spiegel заявило, що Польща нібито наперед знала про намір Німеччини видати ордер на арешт українця і попередила його. Іноземні журналісти посилаються на дані органів безпеки та анонімних інформаторів з-поміж німецьких чиновників.

Чоловік, якого, за даними журналістів, звати Володимир Журавльов, разом із родиною виїхав із Польщі на авто з українськими дипломатичними номерами. Перед цим він безперешкодно з Німеччини повернувся до Польщі. Наразі, ймовірно, він може перебувати в Україні, припускають німецькі журналісти.

Німецькі правоохоронці "дуже незадоволені Варшавою" та "не забудуть нечесну гру", пише Spiegel з посиланням на джерела в силових колах.