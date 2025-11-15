"Плівки Міндіча". НАБУ і САП попередили партнерів про можливу підозру Клименку – топджерела
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура поінформували міжнародних партнерів про можливе вручення підозри керівнику САП Олександру Клименку після операції "Мідас". Про це заявили високопоставлені співрозмовники LIGA.net в антикорупційних відомствах для тексту щодо цієї ситуації.
Співбесідники розповіли, що зверталися по допомогу до міжнародних партнерів – тих вже попередили про ймовірне вручення підозри Клименку.
Оскільки партнери з ситуацією ознайомлені, антикорупційні відомства сподіваються, що зовнішня увага допоможе зберегти незалежність.
Водночас у липні, коли НАБУ і САП намагалися позбавити незалежності, запобіжником стало суспільство, оскільки люди масово вийшли на мітинги.
"Якщо влада знову спробує "підчистити" антикорупційних прокурорів, щоб вберегти рейтинги чи своїх людей, – липень може повторитися. Бо коли йдеться про незалежність антикорупційних органів, суспільство вже довело: відстоювати їх воно готове самостійно. І саме на це сподіваються співрозмовники LIGA.net", – йдеться у публікації.
- Раніше співбесідники LIGA.net також повідомляли, що українська влада може вдатися до дій щодо антикорупційних органів, реагуючи на резонансні справи: зокрема, може готуватися й підозра Клименку. Водночас у жовтні СБУ заявляла, що не веде підготовку до цього.
