Влада може вдатися до дій щодо НАБУ і САП, серед варіантів є підозра Клименку – джерела
Українська влада може вдатися до дій щодо антикорупційних органів, реагуючи на резонансні справи. Зокрема, може готуватися підозра главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку. Про це для тексту стосовно нової операції "Мідас" щодо корупції в енергетиці заявили співрозмовники LIGA.net в Національному антикорупційному бюро та САП.
Ці правоохоронні органи запевняють, що "операція є багаторівневою і не завершиться за один день". Водночас співбесідники у відомствах припускають, що незабаром може надійти "реакція згори" на такі резонансні справи, особливо стосовно "наближених осіб".
Одним з можливих варіантів, які озвучують джерела, є підготовка підозри очільнику САП Клименку: це означає, що можуть з'явитись умови для втручання Офісу генпрокурора у розслідування, яке веде антикорупційне відомство.
Така зміна або навіть часткова ротація команди створює ризик того, що ключові справи гальмуватимуться, а антикорупційна вертикаль послаблюватиметься – аж до втрати доказів, додали співрозмовці.
- Тим часом на операцію "Мідас" вперше відреагував президент Зеленський, виступивши за невідворотність покарання для корупціонерів. Водночас прем'єрка Свириденко заявила, що уряд очікує результатів процесуальних дій у ситуації з компанією "Енергоатом".
- Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомляв, що у межах операції "Мідас" обшуки були й у Міндіча, співвласника "Кварталу 95" й друга президента, однак той встиг виїхати з країни. Водночас САП заявила про витік даних у справі щодо бізнесмена.
