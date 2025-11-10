Свириденко прокоментувала операцію НАБУ і САП: Очікуємо результатів

Прем'єрка виступила за вироки та невідворотність покарання, реагуючи на нову справу щодо корупції в енергетиці

Юлія Свириденко (Фото: Telegram-канал чиновниці)

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд очікує результатів "процесуальних дій" у ситуації з компанією "Енергоатом". У такий спосіб чиновниця відреагувала на нову операцію антикорупційних відомств "Мідас", коментуючи справу українським медіа.

"Очікуємо на результати процесуальних дій щодо ситуації з Енергоатомом та невідкладне інформування уряду. Протидія корупції – один з ключових пріоритетів уряду. За будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання", – заявила Свириденко.

Прем'єрка додала, що уряд готовий "надавати повне сприяння" Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Тим часом міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що усі особи, чия провина у розкраданні коштів буде доведена, мають бути притягнені до відповідальності.

Раніше нардеп від опозиційного Голосу Ярослав Железняк ініціював звільнення як Гринчук, так і її попередника на посаді, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Також на операцію "Мідас" вперше відреагував президент Володимир Зеленський, виступивши за невідворотність покарання для корупціонерів.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомляв, що у межах операції "Мідас" обшуки були й у Тимура Міндіча, співвласника "Кварталу 95" й друга президента, однак той встиг виїхати з країни. Водночас САП заявила про витік даних у справі щодо бізнесмена.

Читайте також ОГП назвав кількість прокурорів у справі НАБУшника, який міг документувати Міндіча