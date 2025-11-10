ОГП назвав кількість прокурорів у справі НАБУшника, який міг документувати Міндіча

Сентябр та Руслан Магамедрасулови (Фото: Максим Каменев / Ґрати)

До справи колишнього старшого детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова, його батька Сентябра та ще одного фігуранта залучено півтора десятка прокурорів. Це випливає з відповіді на запит LIGA.net, наданої Офісом генерального прокурора.

За його даними, до групи прокурорів у цій справі залучено 15 посадовців, які можуть здійснювати процесуальне керівництво.

ОГП зазначає, що така кількість обумовлена "складністю кримінального провадження, проведенням значної кількості слідчих та процесуальних дій", а також "специфікою обставин вчинення" правопорушень, які інкримінують підозрюваним.

Магамедрасулова та його батька підозрюють у пособництві державі-агресору. Слідство стверджує, що посадовець НАБУ сприяв незаконному експорту технічної коноплі до Дагестану, виступаючи посередником між російськими покупцями й своїм батьком, який організував нелегальне вирощування цієї продукції.

Сторона захисту заявляє, що насправді йшлося про продаж конопель до Узбекистану, а не Дагестану.

Про це ж сказав і свідок у справі Юсуф Мамешев. Йому повідомлено про підозру у завідомо неправдивих показаннях, наданих слідчому органу та суду. Наразі досудове розслідування щодо чоловіка завершено, і йому вручено обвинувальний акт, зазначає ОГП.

Третього фігуранта у справі, якого вказує відомство і якого підозрюють у зловживанні впливом і привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, LIGA.net ідентифікувати не вдалося.

За даними джерел видання Українська правда, Магамедрасулов був одним із ключових співробітників НАБУ, які займались документуванням Тимура Міндіча, бізнесмена з групи "Приват" і співвласника "Кварталу 95", друга президента Володимира Зеленського. Медіа стверджує, що документування велось у квартирі підприємця, де бував і сам глава держави.

Підозри Магамедрасулову та його батьку, а також іншому співробітнику НАБУ Віктору Гусарову, було оголошено 21 липня – тоді Служба безпеки України та ОГП оголосили про "спецоперацію з нейтралізації російського впливу" на Бюро.

Наступного дня Верховна Рада проголосувала за скандальний закон, що тимчасово позбавив незалежності антикорупційні органи. Згодом їх самостійність повернули після масових протестів та реакції європейських партнерів.

У день оголошення підозр, виконавча директорка організації Центр протидії корупції Дар'я Каленюк також пов'язувала слідчі дії щодо НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури із тим, що ці відомства наблизились до людей із найближчого оточення президента.

"Ідеться про Чернишова – кума Єрмака, та Міндіча – друга Зеленського. Це "недоторкані" люди в нашій країні", – зазначала вона у спілкуванні з LIGA.net.