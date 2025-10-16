Суд залишив під вартою співробітника НАБУ Віктора Гусарова

Гусарова залишили під вартою на 60 діб без права внести заставу, але захист не згоден

Віктор Гусаров (Фото: Суспільне/Олексій Арунян)

Шевченківський суд Києва залишив під вартою співробітника Національного антикорупційного бюро Віктора Гусарова, якого підозрюють у держзраді. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Суддя задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк тримання під вартою ще на 60 діб без права застави.

Проте захист Гусарова наполягав на тому, що підозра нібито необґрунтована.

Детектива НАБУ було викрито 21 липня, його підозрюють у шпигунстві для ФСБ у 2012–2015 роках. За версією слідства, він збирав і передавав спецслужбам дані українських правоохоронців. Його координатором міг бути колишній заступник керівника Управління державної охорони часів Януковича Дмитро Іванцов.

Однак захист зазначив, що на той момент це було спілкування "між працівниками правоохоронних органів", передає ЦПК. Адже Іванцов ще не був визнаний держзрадником, а сам Гусаров ще не був працівником НАБУ – влаштувався лише у 2016 році.

22 липня Гусарова взяли під варту, у вересні НАБУ заявило, що перевірка нібито не виявила доказів та свідчень щодо співпраці співробітника з колишнім українським посадовцем, який перейшов на бік окупантів.