НАБУ відреагувало на затримання свого співробітника за підозрою у шпигунстві для Росії

В бюро стверджують, що СБУ раніше повідомляла, що не має доказів щодо затриманого співробітника

Затриманий (Фото: Офіс генпрокурора)

Попередня перевірка Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро щодо співробітника НАБУ не виявила доказів та свідчень щодо його співпраці з колишнім українським посадовцем, який перейшов на бік окупантів. Про це повідомила пресслужба бюро.

У серпні 2023 року до НАБУ надійшла інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних зі співробітником. Йшлося про те, що в період служби в Міністерстві внутрішніх справ (2012–2015 роки, до початку роботи в НАБУ), він пересилав електронною поштою інформацію про українців одному з працівників Управління державної охорони (УДО).

У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після окупації Криму ця особа перейшла на бік держави-агресорки й з 2020 року працює у Федеральній службі охорони Росії.

У межах робочої взаємодії між НАБУ та СБУ було організовано додаткову перевірку посадовця.

"Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей", – йдеться у повідомленні.

Крім того, НАБУ ініціювало проведення опитування співробітника з метою ухвалення рішення щодо його подальшої служби чи можливої дисциплінарної відповідальності. Однак СБУ рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхній оперативній роботі щодо інших зв’язків зрадника. СБУ також зазначила, що згадані зв’язки не стосуються працівника НАБУ, і контактів між ними не зафіксовано.

В бюро додали, що у серпні 2024 року спецслужба усно повідомила, що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує колишній працівник УДО, жодної причетності працівника НАБУ не встановлено. Доказів участі в антидержавній діяльності – немає.

В бюро стверджують, що неодноразово зверталися до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти рішення щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби. Станом на 21 липня жодної офіційної відповіді НАБУ не отримало.

21 липня СБУ повідомила про затримання співробітника Центрального апарату НАБУ. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

За версією слідства, підривну діяльність посадовця координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони колишнього президента Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав йому перебратися до Росії. Сам Іванцов залишився у Криму, вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ.