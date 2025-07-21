НАБУ заявило про 70 обшуків. Більшість нібито через ДТП, деякі – через зв’язки з Росією

Кривонос терміново повертається із Британії через обшуки у співробітників. НАБУ стверджує, що було застосовано силу

Фото: Офіс генпрокурора

Національне антикорупційне бюро відреагувало на десятки обшуків у співробітників. НАБУ стверджує, що підставами для слідчих дій у більшості випадків стала нібито участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах, проте деяким інкримінують можливі зв’язки з Росією.

Ці факти не є взаємопов’язаними, наголосили у НАБУ.

Бюро відомо про 70 обшуків у щонайменше 15 працівників, що проводяться працівниками Служби безпеки України й Офісу генпрокурора. Водночас слідчі дії проводяться нібито без судових ухвал.

Паралельно СБУ ініціювала позапланову перевірку стану охорони державної таємниці.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

Це може призвести до розкриття інформації щодо оперативних заходів та слідчих дій у межах численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються відомствами.

Бюро стверджує: водночас триває планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ, і під час одного з обшуків "було застосовано фізичну силу до детектива, попри відсутність з його боку опору".

Директор НАБУ Семен Кривонос перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, проте на тлі обшуків перериває візит і повертається до України. Керівництво САП теж на момент перевірки було у закордонному відрядженні.

НАБУ почало внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій правоохоронців, зокрема застосування сили до співробітника.

"Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресорки залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції", – заявили у НАБУ.