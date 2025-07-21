НАБУ заявило о 70 обысках. Большинство якобы из-за ДТП, некоторые – из-за связей с Россией

Кривонос срочно возвращается из Британии из-за обысков у сотрудников. НАБУ утверждает, что была применена сила

Фото: Офис генпрокурора

Национальное антикоррупционное бюро отреагировало на десятки обысков у сотрудников. НАБУ утверждает, что основаниями для следственных действий в большинстве случаев стало якобы участие отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях, однако некоторым инкриминируют возможные связи с Россией.

Эти факты не являются взаимосвязанными, отметили в НАБУ.

Бюро известно о как минимум 70 обысках у по меньшей мере 15 работников, проводимых работниками Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора. При этом следственные действия проводятся якобы без судебных постановлений.

Параллельно СБУ инициировала внеплановую проверку состояния охраны государственной тайны.

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что СБУ получила доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, проводимых НАБУ и САП.

Это может привести к раскрытию информации об оперативных мерах и следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, расследуемых ведомствами.

Бюро утверждает, что одновременно с этим идет плановая проверка Госспецсвязи, охватывающая техническую инфраструктуру НАБУ, и что во время одного из обысков "была применена физическая сила к детективу, несмотря на отсутствие с его стороны сопротивления".

Директор НАБУ Семен Кривонос находился в служебной командировке в Великобритании, однако на фоне обысков прерывает визит и возвращается в Украину. Руководство САП тоже на момент проверки было в заграничной командировке.

НАБУ начало внутреннюю проверку обстоятельств событий 21 июля и выясняет правовые основания действий правоохранителей, в том числе применение силы к сотруднику.

"В то же время отметим, что риск присутствия агентов влияния страны-агрессора остается актуальным для любого органа власти. Однако это не может быть основанием для остановки работы всей институции", – заявили в НАБУ.