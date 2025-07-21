Одного из начальников детективов НАБУ задержали по подозрению в продаже конопли РФ: видео

Правоохранители заявили, что задержанный Магамедрасулов был посредником в продаже технической конопли своего отца в Дагестан

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о разоблачении на ведении бизнеса в России одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова.

По материалам дела, чиновник из Днепра якобы координирует деятельность НАБУ в прифронтовых областях (Днепропетровской и Запорожской), при этом имеет контакты с представителями РФ и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с государством-агрессором.

Магамедрасулов якобы выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Дагестан.

Также проверяется информация о контактах задержанного с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности, о запланированных следственных действиях.

По данным следствия, чиновник НАБУ был в тесном контакте с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, как установило следствие, оказывает значительное влияние на деятельность Бюро. Об этом в СБУ обещают сообщить вскоре отдельно.

Правоохранители утверждают, что отец Руслана Магамедрасулова - Сентябр Магамедрасулов - имеет гражданство РФ, однако высокопоставленный чиновник НАБУ не указал этого при оформлении допуска к гостайне, чем нарушил закон.

Мать чиновника Ирина Магамедрасулова проживает в Киеве, но получает пенсию от террористов ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в том числе в группах с Z-символикой. СБУ утверждает: есть доказательства, что она активно поддерживает войну России против Украины и оправдывает военные преступления оккупантов.

Как один из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов должен был дислоцироваться в Днепре и отвечать за работу в прифронтовых регионах, однако почти постоянно находился в Киеве и недавно вернулся с "элитного" отдыха на острове Тенерифе, заявили в СБУ.

Чиновнику готовят подозрение по статье о пособничестве государству-агрессору (от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет и возможной конфискацией имущества).

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