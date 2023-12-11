Люкс и имущество в России. Нардеп из ОПЗЖ Христенко нашелся в Польше – вот его декларация
Избранный от ныне запрещенной партии ОПЗЖ народный депутат Федор Христенко задекларировал элитные часы, недвижимость жены в Москве и аренду квартиры в Польше. Об этом говорится в декларации политика, обнародованной в Едином государственном реестре деклараций.
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В общей сложности нардеп (сейчас внефракционный) задекларировал 13 объектов недвижимости – своих и в собственности жены.
В Украине:
→ квартира во временно оккупированном Донецке (в собственности с 2007 года, 71,2 квадратных метра)
→ две квартиры жены в Киеве: первая с 2015 года, 121,2 кв. м, указана как фактическое место жительства нардепа. Вторая – с 2018-го, 169 кв м;
→ в собственности жены жилой дом в Гореничах Киевской области (с конца 2019, 400,1 кв м) и земельный участок там же на 2090 кв м;
→ два гаража жены в Киеве (с начала 2019, 23,1 и 17,6 кв м).
Всплеск популярности Христенко произошел после того, как в 2021 году появилась информация, что он потратил $1 млн на организацию вечеринки в Москве в честь дня рождения своей жены. Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что проверит эти данные.
Журналист Денис Казанский писал, что на этом праздновании была и жена Александра Батурина, одного из приближенных криминального авторитета Юры Енакиевского. Казанский предположил, что Христенко является "своим человеком" горловских уголовников в Раде.
В России у жены Христенко с 2018 есть следующее имущество:
→ квартира (176 кв м);
→ амбар;
→ три паркоместа.
Также в декларации появились данные о фактическом месте жительства Христенко, его жены и дочери – это квартира на 173 квадратных метра в Польше. Недвижимость принадлежит польскому гражданину Мациежу Дражкевичу.
Проект Радио Свобода "Схемы" пишет, что квартира может быть расположена в доме по улице Сармацкой в элитном районе Варшавы.
Бахмут IN.UA со ссылкой на анонимный источник сообщал, что три автомобиля жены Христенко видели в Варшаве рядом с элитными домами. Речь идет о машинах премиум сегмента: Porsche Cayenne, BMW M760LI и Bentley Continental. Такая "Бентли" в зависимости от комплектации может стоить до $ 80 000, "Порш" – до 130 000, а BMW – до $150 000.
Они, как и другие четыре автомобиля жены, по декларации находятся в праве пользования Христенко.
Кроме этого у Христенко есть 13 часов сегмента "тяжелый люкс": Rolex, Breguet, Patek Philippe и т.д. В собственности его жены браслеты, подвески, серьги такого же ценового диапазона: это, в частности, Cartier и Bvlgari.
В качестве общей собственности у супругов есть коллекции картин XIX и XX веков (по 24 и 13 соответственно), 47 скульптур, мебельный гарнитур и столовое серебро (набор на 24 человека).
В декларации отмечается, что право на это имущество приобретено до представления первой декларации, то есть до избрания Христенко депутатом.
По данным "Схем", российское имущество жены Христенко находится в Москве, а ориентировочная стоимость таких апартаментов составляет около $1 млн согласно сайтам недвижимости.
СМИ со ссылкой на свои источники пишет, что Христенко вылетел из Борисполя за 10 дней до полномасштабного вторжения РФ и не возвращался в Украину с тех пор.
- 10 октября президент Зеленский подписал законопроект №9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования и открытие деклараций.
- НАПК также открыло доступ к отчетности политических партий.
- По данным реестра деклараций, бывшая супруга замруководителя Офиса президента Олега Татарова Татьяна арендовала квартиру в Словакии и заработала 7 млн грн за 2022 год. Татаров в свою очередь вложил почти 9 млн грн в строительство четырех объектов недвижимости.
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