Люкс и имущество в России. Нардеп из ОПЗЖ Христенко нашелся в Польше – вот его декларация

Политик покинул Украину за 10 дней до полномасштабного вторжения РФ и пропустил 94% заседаний парламента с начала 2022 года

Федор Христенко (Фото: соцсети)

Избранный от ныне запрещенной партии ОПЗЖ народный депутат Федор Христенко задекларировал элитные часы, недвижимость жены в Москве и аренду квартиры в Польше. Об этом говорится в декларации политика, обнародованной в Едином государственном реестре деклараций.

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В общей сложности нардеп (сейчас внефракционный) задекларировал 13 объектов недвижимости – своих и в собственности жены.

В Украине:

→ квартира во временно оккупированном Донецке (в собственности с 2007 года, 71,2 квадратных метра)

→ две квартиры жены в Киеве: первая с 2015 года, 121,2 кв. м, указана как фактическое место жительства нардепа. Вторая – с 2018-го, 169 кв м;

→ в собственности жены жилой дом в Гореничах Киевской области (с конца 2019, 400,1 кв м) и земельный участок там же на 2090 кв м;

→ два гаража жены в Киеве (с начала 2019, 23,1 и 17,6 кв м).

Кто такой Христенко? Это мажоритарщик, избранный по Бахмутскому району Донецкой области. По данным движения "Честно", политик



Всплеск популярности Христенко произошел после того, как в 2021 году появилась информация, что он потратил $1 млн на организацию вечеринки в Москве в честь дня рождения своей жены. Национальное агентство по предотвращению коррупции



Журналист Денис Казанский Это мажоритарщик, избранный по Бахмутскому району Донецкой области. По данным движения "Честно", политик пропустил 94% голосований в промежутке с начала 2022 года до мая 2023 года. После начала полномасштабного вторжения не только не появляется на заседаниях Рады, но и скрывает местонахождение и не выражается в соцсетях, сообщало местное СМИ Бахмут IN.UA. Христенко был среди восьми нардепов, не поддержавших санкции против РФ и не осудивших признание российских террористических образований на востоке Украины 22 февраля 2022 года. По данным из открытых источников, до депутатства занимался бизнесом: являлся учредителем и руководителем двух обществ с ограниченной ответственностью с уставным капиталом по 1000 грн.Всплеск популярности Христенко произошел после того, как в 2021 году появилась информация, что он потратил $1 млн на организацию вечеринки в Москве в честь дня рождения своей жены. Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило , что проверит эти данные.Журналист Денис Казанский писал , что на этом праздновании была и жена Александра Батурина, одного из приближенных криминального авторитета Юры Енакиевского. Казанский предположил, что Христенко является "своим человеком" горловских уголовников в Раде.

В России у жены Христенко с 2018 есть следующее имущество:

→ квартира (176 кв м);

→ амбар;

→ три паркоместа.

Также в декларации появились данные о фактическом месте жительства Христенко, его жены и дочери – это квартира на 173 квадратных метра в Польше. Недвижимость принадлежит польскому гражданину Мациежу Дражкевичу.

Проект Радио Свобода "Схемы" пишет, что квартира может быть расположена в доме по улице Сармацкой в элитном районе Варшавы.

Бахмут IN.UA со ссылкой на анонимный источник сообщал, что три автомобиля жены Христенко видели в Варшаве рядом с элитными домами. Речь идет о машинах премиум сегмента: Porsche Cayenne, BMW M760LI и Bentley Continental. Такая "Бентли" в зависимости от комплектации может стоить до $ 80 000, "Порш" – до 130 000, а BMW – до $150 000.

Они, как и другие четыре автомобиля жены, по декларации находятся в праве пользования Христенко.

Фото: Бахмут IN.UA

Кроме этого у Христенко есть 13 часов сегмента "тяжелый люкс": Rolex, Breguet, Patek Philippe и т.д. В собственности его жены браслеты, подвески, серьги такого же ценового диапазона: это, в частности, Cartier и Bvlgari.

В качестве общей собственности у супругов есть коллекции картин XIX и XX веков (по 24 и 13 соответственно), 47 скульптур, мебельный гарнитур и столовое серебро (набор на 24 человека).

В декларации отмечается, что право на это имущество приобретено до представления первой декларации, то есть до избрания Христенко депутатом.

По данным "Схем", российское имущество жены Христенко находится в Москве, а ориентировочная стоимость таких апартаментов составляет около $1 млн согласно сайтам недвижимости.

СМИ со ссылкой на свои источники пишет, что Христенко вылетел из Борисполя за 10 дней до полномасштабного вторжения РФ и не возвращался в Украину с тех пор.

10 октября президент Зеленский подписал законопроект №9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования и открытие деклараций.

НАПК также открыло доступ к отчетности политических партий.

По данным реестра деклараций, бывшая супруга замруководителя Офиса президента Олега Татарова Татьяна арендовала квартиру в Словакии и заработала 7 млн грн за 2022 год. Татаров в свою очередь вложил почти 9 млн грн в строительство четырех объектов недвижимости.

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