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НАПК проверит информацию о дорогой вечеринке депутата из ОПЗЖ в Москве

НАПК проверит информацию о дорогой вечеринке депутата из ОПЗЖ в Москве - Фото
Федор Христенко (фото - facebook.com/f.hristenko)
23.06.2020, 17:59

По данным Центра противодействия коррупции, Федор Христенко потратил на организацию вечеринки в Москве $1 млн

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит информацию о том, что депутат от ОПЗЖ Федор Христенко потратил $1 млн на организацию вечеринки в Москве в честь дня рождения своей жены. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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"Жена депутата от ОПЗЖ Федора Христенко погуляла в Москве на 1 млн долларов. Теперь НАПК проверит нардепа, который почему-то не сообщил об этом скромном расходе, хотя обязан", - говорится в сообщении.

ЦПК отмечает, что информацию о дорогой вечеринке обнародовал в феврале блогер Денис Казанский и ряд СМИ. "На вечеринке были российские звезды Басков, Киркоров, Лепс, Артур Пирожков и тому подобное", - рассказали в ЦПК.

Вместе с тем Христенко, по данным ЦПК, не внес соответствующие изменения в свою декларацию. "Каждый публичный служащий обязан делать это, если тратит более 50 прожиточных минимумов. А нардеп потратил 1 млн долларов и молчал", - говорится в сообщении.

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ЦПК написал заявление об этом в НАПК. В агентстве ответили, что проведут проверку изложенной информации.

17 июня Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву нардепов из фракции ОПЗЖ

Вадим Ребрина
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напк декларация ОПЗЖ федор христенко
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